La libertad de cinco hombres está en peligro. Cinco buenos chicos podrían ser condenados hasta a 22 años de prisión por un delito de agresión sexual. Si esto te preocupa, y tú también quieres protegerte a ti mismo y a todos los hombres que quieres, sigue los consejos de este “Manual para no violar”: Si dice no, es no. Si dice sí y después dice no, es no. Si ella quiere usar preservativo y tú no, es no. Si te lo quitas en medio de la relación sin avisarla, es no. Si la engañas o chantajeas para tener sexo, es no. Si es menor de 16, es no . . .