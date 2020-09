Manolo el del Bar ha escrito un libro

Hola, Me llamo Manuel y por lo visto todos los que escribís en Laboro me llamáis Manolo el del Bar, en vez de Manolo el empresario, para despreciarme porque os jode que sea empresario y que tenga un Mercedes, que es el mejor coche que hay. Vosotros los trabajadores os creéis que es todo muy fácil. Si todo es tan fácil montaos una empresa arriesgando vuestro dinero y entonces veréis lo que hacéis cuando los trabajadores vengan tocando los cojones con vacaciones y permisos maternidad y tonterías de esas que no se pueden dar porque no hay dinero.