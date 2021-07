La mano 'invisible' de Europa en los conflictos bélicos del mundo  

"Como europeos, nos escandalizamos de que algunos países no sean capaces de encontrar la paz. Pero, ¿quién suministra los medios que estos países utilizan para la guerra? Nosotros". "Si se observa con atención, se pueden encontrar las huellas europeas en casi todos los conflictos del mundo". Según el Derecho Internacional, los países europeos no solamente tienen prohibida la venta de armas a países en guerra. Los tratados también estipulan que las armas fabricadas por terceros países, no pueden transitar por Europa.