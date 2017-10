Manifiesto por la Libertad

No. No es un Estado opresor, es peor. Es un Estado que ha secuestrado, engaño mediante, a los españoles, no solo a dos millones de catalanes. Todos queremos libertad, así que ya vale de tanta hipocresía. Libertades individuales y libertades civiles otorgadas desde arriba. Puedes expresarte, puedes casarte con alguien de tu mismo sexo, no se te va a discriminar, o eso dice nuestra Constitución