La Manga, la única pedanía de Murcia confinada

No, no hay un rebrote en este singular lugar, más bien al contrario, aquí apenas hay incidencia del virus, no lo ha habido en verano con mas de 300.000 personas, ni lo hay ahora con apenas 5.000…El motivo es otro diferente. Como ya es sabido La Manga está dividida en 2 términos municipales, la parte de Cartagena, no tiene ningún problema, porque tiene conexión territorial con el resto del municipio, pero no así ocurre con la parte de San Javier.