A partir del servicio ComicWalker de Kadokawa han revelado la primera versión del episodio 26 dle manga Nidome no Jinsei wo Isekai [New Life +] Young Again in Another World] de Satoru Abou, franquicia de las novelas de la misma adaptación obra de MINE, reafirmado de ese modo su retorno de la obra. El próximo episodio debutará el 22 de septiembre.