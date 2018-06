La Manada en libertad. Riesgos y dudas

En las sociedades avanzadas, la prisión preventiva es una medida excepcional, y lo que debe motivarse con razones seguras es la cárcel, y no su sustitución por otras medidas. (...) La libertad provisional no es un beneficio que se concede al acusado. Es al contrario. La prisión preventiva es una medida que o bien se justifica en esas causas que he expuesto, o comporta una vulneración de los derechos del acusado. Y esto está bien que sea así. No se trata de invocar el argumento legal o constitucional a ciegas, o porque sí.