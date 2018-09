La "manada" de Francia: violaron en grupo a una chica y subieron el vídeo a las redes sociales

Los fiscales de la ciudad de Toulouse abrieron una investigación el miércoles por la noche después de que la chica, de 19 años, confirmara que era la que aparecía en los dos vídeos que circularon por Snapchat y Twitter. Según detalló la joven, el ataque fue muy rápido. "No recuerdo todo", aseguró. Y aclaró que sospecha que fue drogada. Su hipótesis no fue descartada por los investigadores, ya que en las imágenes pudieron constatar que estaba tambaleando y no tenía la entereza suficiente para defenderse.