Qué es la ‘man flu’ o esa capacidad que tienen los hombres de enfermar (más y peor) que sus parejas mujeres

No queremos insinuar con este texto que los varones no tengan derecho a enfermar y recuperarse como es debido, nada más lejos de la realidad. Sin embargo -y para sorpresa de nadie- no existe la ‘gripe femenina’ y nosotras vivimos las dolencias dándoles la gravedad que tienen y sin estar totalmente inhabilitadas para la vida salvo que realmente el cuerpo lo requiera. Al hombre se le ha educado siempre para ser cuidado, incluso cuando no es su momento. Se espera de ellos que sean fuertes, resistentes, poco expresivos emocionalmente… Pero, cua

rob #1 rob
Pero, ¿qué mierda es esta?
#2 lectorcritico
#1 jajaj, espero mas opiniones...:P
crob #4 crob *
#0 #1 Mierda y sin informarse, parece que estradiol inhibe algunos virus...
Probablemente haya hecho estudios de genero y ni se haya pasado por pubmed
www.nature.com/articles/nri2773
www.bmj.com/content/360/bmj.k439.long
#6 lectorcritico *
#4 Eso me gusta informacion contrastada.
#1 #3 Yo creo que estas cosas mejor que ocultarlas y hundirlas en negativos, es mejor darlas visibilidad.
elGude #7 elGude
#1 uh, espera tengo esto, usalo con sabiduría.  media
adimdrive #3 adimdrive
He votado errónea porque no existe el voto de basura
tarkovsky #8 tarkovsky
Gilipolleces. En mi casa quien enferma más a menudo es mi mujer. Con diferencia. Y la variable que lo provoca es el estrés, no el sexo biológico ni el género. La cantidad de chorradas que tiene uno que leer al final del día.
vilgeits #9 vilgeits
¡¡Y ademas mean de pie!!
#10 intotheflow
La wikipedia está llena de referencias, para quien quiera saber más sobre el tema.
en.wikipedia.org/wiki/Man_flu
oricha_1 #5 oricha_1
meneantes enviando mas basura para hacer decaer meneame
