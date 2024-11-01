Qué es la ‘man flu’ o esa capacidad que tienen los hombres de enfermar (más y peor) que sus parejas mujeres

No queremos insinuar con este texto que los varones no tengan derecho a enfermar y recuperarse como es debido, nada más lejos de la realidad. Sin embargo -y para sorpresa de nadie- no existe la ‘gripe femenina’ y nosotras vivimos las dolencias dándoles la gravedad que tienen y sin estar totalmente inhabilitadas para la vida salvo que realmente el cuerpo lo requiera. Al hombre se le ha educado siempre para ser cuidado, incluso cuando no es su momento. Se espera de ellos que sean fuertes, resistentes, poco expresivos emocionalmente… Pero, cua