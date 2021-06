‘Mami’, ‘guillao’, ‘masacote’: Diccionario de urgencia para descifrar las canciones de reggaeton - Strambotic

¿Es usted de los que escucha las canciones de reggaeton como si fueran ladridos y no se entera de la misa la media? Pues no se aflija: a continuación veremos, sin orden ni concierto, una lista esencial de palabros que le valdrá a usted para no perderse del todo entre las rimas reguetoneras. Porque si aspira a entender la vaina entera le hará falta, como poco, un máster en Ciencias del Perreo.