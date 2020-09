Mamá, yo quiero ser corrupto

Si tuviera afición al cohecho, lo tengo claro: querría ser concejal de cultura. O consejero. No se me ocurre mejor puestito para repartir pasta pública entre los amigotes o, mucho mejor, para hacer todo el rato lo que me salga de las narices. La última ha sido la de Okuda, Revilla y el faro de Ajo. Me he paseado por internet para ver qué opinaba el respetable y he encontrado muchos cofrades del «pues a mí me gusta». Revilla se ha apresurado a tuitear que la pintada «le encanta», lo que no tiene mucho mérito, habiéndola encargado él.