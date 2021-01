“Mamá, Papá: me quedo”

Dejar el hogar paterno no está siendo fácil para los jóvenes españoles. En 2018, un 82% de los españoles entre 16 y 29 años vivía con sus padres, un incremento de 7 puntos porcentuales con respecto a 1990. Esta realidad se extiende tanto al resto de los jóvenes europeos como a aquellos al otro lado del Atlántico. Impulsado en parte por la pandemia, en 2020 la proporción de estadounidenses entre 18 y 29 años que viven con sus padres superó por primera vez el umbral del 50%, un valor no visto desde la gran depresión (Fry et al., (2020)).