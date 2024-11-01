Malta ofrece empleo y alojamiento para trabajadores españoles: sin experiencia, con inglés básico y todo el año

Malta ofrece empleo y alojamiento durante todo un año a trabajadores españoles, no es necesario tener experiencia y tan solo piden nivel básico de inglés. Destinado para jóvenes, este es el principal objetivo: reunir profesionales y, a cambio, ayudarles a mejorar su nivel en el idioma. Los sectores ofertados van desde la hostelería hasta distintas labores y puestos dentro del turismo, atención al cliente, comercios, limpieza y hoteles. Solo en 2024, Malta recibió casi 3,60 millones de turistas, lo que supone para el país un crecimiento del 19,
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Pero al menos puestos a irte a una mierda de isla, que no te cueste el alquiler lo que te cuesta en baleares
si un norteamericano se baja de un trasatlántico en el puerto de Vigo y se va a sentar en un restaurante donde el señor que le atiende es capaz de entenderse con él, estoy convencido de que más norteamericanos acudirán a ese restaurante donde se puede hablar con normalidad la lengua que el cliente necesita
-Feijóo. Bilingüe nativo en español atropellado y castrapo.
En Malta, el salario mínimo legal es de 994 € brutos al mes (229.44 € semanales) y el salario medio ronda los 2,000 € a 2,146 € al mes. El coste del alquiler varía drásticamente según la zona, oscilando entre los 550 € por una habitación compartida y más de 1,500 € por un apartamento completo en zonas exclusivas.
## Sueldos y Salarios
* Salario Mínimo: 994 € brutos al mes (para mayores de 18 años con contratos de… » ver todo el comentario
Si alguien le interesa ir,allí no hay paro, pero los puestos básicos son muy precarios, la vivienda… » ver todo el comentario