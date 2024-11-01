Malta ofrece empleo y alojamiento para trabajadores españoles: sin experiencia, con inglés básico y todo el año

Malta ofrece empleo y alojamiento durante todo un año a trabajadores españoles, no es necesario tener experiencia y tan solo piden nivel básico de inglés. Destinado para jóvenes, este es el principal objetivo: reunir profesionales y, a cambio, ayudarles a mejorar su nivel en el idioma. Los sectores ofertados van desde la hostelería hasta distintas labores y puestos dentro del turismo, atención al cliente, comercios, limpieza y hoteles. Solo en 2024, Malta recibió casi 3,60 millones de turistas, lo que supone para el país un crecimiento del 19,