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Malta ofrece empleo y alojamiento para trabajadores españoles: sin experiencia, con inglés básico y todo el año

Malta ofrece empleo y alojamiento para trabajadores españoles: sin experiencia, con inglés básico y todo el año

Malta ofrece empleo y alojamiento durante todo un año a trabajadores españoles, no es necesario tener experiencia y tan solo piden nivel básico de inglés. Destinado para jóvenes, este es el principal objetivo: reunir profesionales y, a cambio, ayudarles a mejorar su nivel en el idioma. Los sectores ofertados van desde la hostelería hasta distintas labores y puestos dentro del turismo, atención al cliente, comercios, limpieza y hoteles. Solo en 2024, Malta recibió casi 3,60 millones de turistas, lo que supone para el país un crecimiento del 19,

| etiquetas: malta , españoles
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12 comentarios
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Comentarios destacados:      
lentulo_spinther #1 lentulo_spinther
Y encima tienen el mejor whisky y la mejor cerveza. No se puede pedir más
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#5 rafeame
#1 y a tu gato le encantará
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Apotropeo #6 Apotropeo
#1 Y los mejores caballeros, y el mejor Halcón.
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#10 Tuathan *
#1 xD
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woody_alien #3 woody_alien
Exportamos nuestra más avanzada tecnología: camareros, mucamas, limpiadores, portamaletas, pinches.
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#7 username
#3 tenemos millones de expertos en eso.


Pero al menos puestos a irte a una mierda de isla, que no te cueste el alquiler lo que te cuesta en baleares
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Cuñado #2 Cuñado
Hacedlo por vuestro país.

si un norteamericano se baja de un trasatlántico en el puerto de Vigo y se va a sentar en un restaurante donde el señor que le atiende es capaz de entenderse con él, estoy convencido de que más norteamericanos acudirán a ese restaurante donde se puede hablar con normalidad la lengua que el cliente necesita
-Feijóo. Bilingüe nativo en español atropellado y castrapo.
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Glidingdemon #11 Glidingdemon
A malta solo se va a aprender ingles y a follar como un poseso, no esperes ganar dinero, o sea para chavales de 24 o 25 años a 30 como mucho, lo demás son gilipolleces, y acordaos de que es una isla de mierda, en un par de años estás de vuelta. Eso sí, harto de follar con toda europa.
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Bilardezz #4 Bilardezz
Si no pagan el alojamiento algo pueden ahorrar depende del salario.

En Malta, el salario mínimo legal es de 994 € brutos al mes (229.44 € semanales) y el salario medio ronda los 2,000 € a 2,146 € al mes. El coste del alquiler varía drásticamente según la zona, oscilando entre los 550 € por una habitación compartida y más de 1,500 € por un apartamento completo en zonas exclusivas.
## {0x1f4b0} Sueldos y Salarios

* Salario Mínimo: 994 € brutos al mes (para mayores de 18 años con contratos de…   » ver todo el comentario
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Nadieenespecial #8 Nadieenespecial
#4 o las cosas han cambiado mucho o ahí faltan un montón de cosas, como que el jefe te puede obligar a 8 horas extra por semana por que si, pagadas, pero si quieren que tengas 48 horas de jornada te la tragas. Que la mayoría de extranjeros se contratan a tiempo parcial, y por debajo de creo que 30 horas semanales, te quedas sin un montón de derechos si estas así y te pueden putear de mil maneras

Si alguien le interesa ir,allí no hay paro, pero los puestos básicos son muy precarios, la vivienda…   » ver todo el comentario
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DarthMatter #9 DarthMatter *
Parece claro que en Malta ya no queda nadie vivo que recuerde de la goleada de 1983. :-D 8-D  media
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#12 tk7000
#9 Gollllllllr de Señor...........
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menéame