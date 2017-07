Maleficios y magia negra en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia [Eng]

Cuando daban comienzo los Juegos Olímpicos, los más grandes atletas de Grecia se reunían ante una estatua de Zeus Horkios, dios de los juramentos. Extendidos a los pies del dios se encontraba la carne recién cortada de un jabalí sacrificado por los sacerdotes en un ritual místico que invocaría el poder de los dioses. Los atletas debían formular un juramento. No harían uso de trampas ni juego sucio para ganar. No sobornarían a los jueces, no sabotearían a sus oponentes y por encima de todo, no recurrirían a la magia negra.