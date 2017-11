La maldición del Teatro Romea

La construcción de un nuevo edificio en el centro de la ciudad no fue bien recibida por los monjes que habitaban en Santo Domingo. Ofuscados, como no podía ser de otra manera, por la retirada de terrenos que poseían alrededor del monasterio y la profanación del territorio sagrado, cuenta la leyenda que uno de ellos llegó a maldecir el teatro murciano -con la Iglesia hemos topado-. La maldición del monje dominico consistía en tres incendios. En el primero de ellos no moriría nadie. En el segundo morirían dos personas. Y en el tercero.....