Malaprensa: La mitad de los asalariados ingresan menos de 983 euros... o a lo mejor son 1.390

Los datos se basan en una estadística, recién actualizada con los datos para 2016, de Hacienda, que se llama "Mercado de Trabajo y Pensiones en las fuentes tributarias". Pero esa estadística es de ingresos anuales, no mensuales. Como he comentado aquí varias veces (2006, 2011), Hacienda no sabe los ingresos mensuales de nadie, solo los anuales. No sabe cuántos meses hemos trabajado cada año (eso lo sabe la Seguridad Social, pero Hacienda no).