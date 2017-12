Malaprensa: Malapubli

Hace mucho que no me ocupo de este tema, pero el caso me ha llamado realmente la atención. Ayer vi en la portada de El Mundo una llamada a una noticia, con foto, que hoy vuelvo a ver, en otra posición. Se trata de la "noticia" sobre el yate de Rafa Nadal. No sé muy bien qué me picó la curiosidad sobre la noticia (no soy público objetivo para la compra de yates). Tal vez fue precisamente que el titular incluyera el nombre del yate lo que me chocó. No parecía algo normal en una noticia o reportaje convencional.