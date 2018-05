Málaga: en plena carretera con una silla de ruedas eléctrica  

En concreto ocurrió en el carretera MA-21, en el puente de la Azucarera de Málaga. El autor del vídeo no podía dar crédito al ver cómo el parsimonioso conductor se incorporaba a la carretera. Usaba una ScooterXL, un vehículo cuya velocidad máxima suele estar entre los 12 y los 15 km/h según el modelo y que no pueden circular por la carretera, donde recordemos que la velocidad mínima 50 km/h. Así, el conductor no estaba poniendo únicamente su vida en peligro, también la de otros conductores.