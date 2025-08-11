edición general
La mala racha de Pablo Iglesias: de la Complutense al cierre de su taberna y su ocaso político

En las últimas semanas, el exvicepresidente del Gobierno ha encadenado una serie de reveses significativos

#3 Almirantecaraculo
A veces en la vida se sube y se baja, pero nadie podrá llamarle ladrón. Podéis decir lo mismo al espejo?
Pertinax #1 Pertinax *
Pero si esta abriendo otra más grande. Estos están flipaos.
#2 guillersk
A Todo cerdo....
Andreham #4 Andreham
#2 Pues estamos aun esperando.

Si Iglesias es un cerdo, cualquier politico del PPSOEVOXCs debe ser una macrogranja o una fabrica de El Pozo.
