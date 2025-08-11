·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9535
clics
Esta farmacéutica española se quedó a cuadros con todo lo que encontró al entrar en una farmacia de Nueva York y que en España "sería impensable".
6239
clics
Mujer selk'nam cargando a su hijo en la espalda en 1923 [ENG]
4145
clics
Cortometraje turco de dos minutos gana 27 premios
3458
clics
Proliferan las playas privadas en España: el fenómeno ilegal que ha cerrado ya 13 zonas de baño
3552
clics
Resulta que era un sinvergüenza
más votadas
558
Greta Thunberg anuncia que la mayor flotilla de ayuda a Gaza partirá desde España
593
Proliferan las playas privadas en España: el fenómeno ilegal que ha cerrado ya 13 zonas de baño
423
Clausurada la web de la falsa agencia de viajes anunciada por Vito Quiles: "Este dominio ha sido incautado por el FBI"
258
El fondo estatal de pensiones de Noruega retira sus inversiones en Israel [EN]
594
Vito Quiles, obligado a pagar 90 euros tras ser cazado sin billete en un tren a Madrid
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
21
clics
La mala racha de Pablo Iglesias: de la Complutense al cierre de su taberna y su ocaso político
En las últimas semanas, el exvicepresidente del Gobierno ha encadenado una serie de reveses significativos
|
etiquetas
:
pablo iglesias
,
podemos
,
garibaldi
,
complutense
,
empresarios
1
0
3
K
-19
politica
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
3
K
-19
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Almirantecaraculo
A veces en la vida se sube y se baja, pero nadie podrá llamarle ladrón. Podéis decir lo mismo al espejo?
1
K
21
#1
Pertinax
*
Pero si esta abriendo otra más grande. Estos están flipaos.
3
K
18
#2
guillersk
A Todo cerdo....
0
K
10
#4
Andreham
#2
Pues estamos aun esperando.
Si Iglesias es un cerdo, cualquier politico del PPSOEVOXCs debe ser una macrogranja o una fabrica de El Pozo.
0
K
8
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si Iglesias es un cerdo, cualquier politico del PPSOEVOXCs debe ser una macrogranja o una fabrica de El Pozo.