Una mala quincena para la Historia del Cine. De Claudia Cardinale a Fray Junípero Serra

Tras las muertes de Claudia Caridnale y Robert Redford, el autor comenta la película "Siete ciudades de oro", estrenada en 1955 con Anthony Quinn de protagonista interpretando a Fray Junípero Serra y la expedición de Gaspar de Portolá. Lo que históricamente fue una expedición destinada a asentar la soberanía española en el oeste de EEUU, ante las ambiciones británica y rusa, se convierte en el filme en una fantasiosa aventura en busca de las Siete Ciudades de Cíbola.