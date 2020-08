Sé una mala persona en Twitter: el Filtro Echenique

(...) Creo que hemos llegado a un punto en el que me he dado cuenta de que solo siendo una mala persona puedo sobrevivir en las redes sociales. Nunca contesto. Sé que es injusto, pero tampoco creo que los cimientos de la democracia se tambaleen si no respondo a José Luis, de Almería. Bloqueo automáticamente a toda persona con un mínimo atisbo de contrariarme y, lo más freak, lo hago con gente que jamás se ha dirigido a mí. Suelo ir a los tuits de Pablo Echenique, miro las respuestas y básicamente bloqueo a todo el que se dirige a él.