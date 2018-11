La mala educación sexual que obtuviste en la escuela secundaria todavía te está perjudicando (ENG)

A partir de su primer año en Brookwood High, aprendió sobre "los pájaros y las abejas". Todos usaron un plan de estudios "centrado en la abstinencia" llamado Choosing the Best. El 95% de los estadounidenses tienen relaciones sexuales prematrimoniales. Las lecciones de abstinencia no hacen mucho para retrasar el sexo. Dar un mensaje de “simplemente espera” puede hacer que las personas jóvenes tengan más probabilidades seguir conductas de riesgo cuando tienen relaciones sexuales, ya que nunca se les dice cómo evitar el embarazo o las ETS.