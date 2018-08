Makamaba, un maliense desilusionado entre campos de tomates del sur de Italia

Dejó Malí cuando tenía 15 años, intentó ganarse la vida en Libia y luego atravesó el Mediterráneo para acabar deslomándose en los campos de tomates del sur de Italia. Ahora, Makamaba Kamara, ya de 22 años, sueña con volver a su tierra. Pero no se hace ilusiones. Europa ya no es Eldorado que se había imaginado. Si bien ha hecho amistades, dejó a su familia atrás y ahora no pide más que volver con ellos.