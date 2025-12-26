edición general
Mago More (54), emprendedor, sobre el ahorro en España: “Una chica estuvo 2 años sin tomarse un café y ahora tiene 15 pisos”

Mago More relató el caso de una chica boliviana que limpiaba en casas. "Estuvo durante dos años sin tomarse ni un café y ahorrando. Ella era pobre, y entonces consiguió ganar el suficiente dinero como para la entrada de un piso. Estamos hablando de un piso de 50.000 euros", relata el empresario. "Compró su primer piso y a partir de ese primer piso, empezó a tener de cash flow 300 euros al mes. Ahora tiene más de 15 pisos". "Es un ejemplo de esfuerzo y en su caso es verdad que estuvo dos años privada de ningún tipo de ocio".

Tontolculo #4 Tontolculo
Compraba cafés caros eh?
Veelicus #1 Veelicus
Basura sensacionalista
elGude #6 elGude
Hoy en la gente se invebt-bart
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Los cojones. Que enseñe los números reales de ese caso.
Uda #5 Uda
Jajajajaja. Buen intento...
#8 Pixmac
730 días x1,80€= 1.314€. Aunque ahorrara dos o tres cafés cada día no tendría para nada, que por algo así las inmobiliarias ni te devuelven la llamada.
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo
50.000 / (2x365) = 68,5€ se gastaba al día en café si es por eso.

Y bueno, yo sí que veo posible casos así. Justo cuando estás dejando el café, heredas.
Aokromes #9 Aokromes
#7 > 50.000 / (2x365) = 68,5€ se gastaba al día en café si es por eso.

2055 euros al mes en cafe. joder, si que da el salario de limpiar casas.
Torrezzno #2 Torrezzno
Magia potagia
