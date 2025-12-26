Mago More (54), emprendedor, sobre el ahorro en España: “Una chica estuvo 2 años sin tomarse un café y ahora tiene 15 pisos”

Mago More relató el caso de una chica boliviana que limpiaba en casas. "Estuvo durante dos años sin tomarse ni un café y ahorrando. Ella era pobre, y entonces consiguió ganar el suficiente dinero como para la entrada de un piso. Estamos hablando de un piso de 50.000 euros", relata el empresario. "Compró su primer piso y a partir de ese primer piso, empezó a tener de cash flow 300 euros al mes. Ahora tiene más de 15 pisos". "Es un ejemplo de esfuerzo y en su caso es verdad que estuvo dos años privada de ningún tipo de ocio".