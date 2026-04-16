La magistrada María Lourdes Platero juzgará el presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso

La jueza fue destinada el año pasado a los juzgados de lo penal de Madrid donde se celebrará el juicio en una fecha aún desconocida. La magistrada María Lourdes Platero Parada juzgará el presunto fraude fiscal del empresario Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, según ha sabido EL PAÍS por dos fuentes cercanas al caso. El procedimiento ha caído por reparto aleatorio en esta togada que dirige el juzgado 19 de lo Penal, ubicado en la calle Julián Camarillo, este de la capital, el lugar donde se celebrará un juicio cuyo