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La magistrada María Lourdes Platero juzgará el presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso

La magistrada María Lourdes Platero juzgará el presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso

La jueza fue destinada el año pasado a los juzgados de lo penal de Madrid donde se celebrará el juicio en una fecha aún desconocida. La magistrada María Lourdes Platero Parada juzgará el presunto fraude fiscal del empresario Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, según ha sabido EL PAÍS por dos fuentes cercanas al caso. El procedimiento ha caído por reparto aleatorio en esta togada que dirige el juzgado 19 de lo Penal, ubicado en la calle Julián Camarillo, este de la capital, el lugar donde se celebrará un juicio cuyo

| etiquetas: maría , lourdes , platero , juzgara , pareja ayuso
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7 comentarios
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Cehona #5 Cehona
¡Milagro!!
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Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
¿Será buena afinadora?
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josde #3 josde
#1 Ya veremos como enseña la patita es magistrada.
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Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#3 Tengo pocas esperanzas, la verdad.
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#6 fremen11
A ver la otra está buscando piso........
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isosceles54 #2 isosceles54
que quiere decir "aleatorio" ???
:tinfoil:
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pepel #7 pepel
#2 Que puedes elegir la fecha en que lo presentas a reparto para que le caiga al juzgado correspondiente ese día.
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menéame