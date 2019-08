Como músico impuso un estilo único arriba del escenario y como empresario creó una marca registrada con la que no se privó de vender desde condones hasta ataúdes con su logo. El 19 de diciembre, Kiss se presentará en Nagoya, Japón, como parte del End of the World Tour y ese no va a ser un show más. Probablemente sea el último recital en la historia de la banda.