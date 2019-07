"Maduro es el mayor corrupto de la historia de Latinoamérica" [Entrevista]

Entrevista a Hugo 'El Pollo' Carvajal, ex jefe de Contrainteligencia Militar de Venezuela: "Chávez era un hombre austero, el mundo se sorprendería de la austeridad con la que vivió y murió Chávez. No tenía lujosas mansiones en islas del Caribe. Chávez jamás hubiera tolerado la hambruna y la miseria con la que sobrevive el pueblo venezolano. Maduro creó la miseria y el éxodo venezolano con plena intención. Le puedo decir que ambos no se parecen en nada, ni siquiera comparten la nacionalidad."