8
meneos
21
clics
Maduro inventó su propio “Nobel de la Paz” y se lo otorgó a si mismo
Maduro se inventó su propio Premio Nobel de la Paz, el cuál nombró como “Arquitecto de la Paz”, el cuál se otorgó a él mismo por sus labores y trabajos para Venezuela.
politica
#8
EsUnaPreguntaRetórica
Según comentan
, Maduro se inventó su propio Premio Nobel
Viva el rigor periodístico.
3
K
52
#9
angeloso
*
#8
Parece real, pero vamos, la formula que han elegido parece Gila insinuando.
www.miranda.gob.ve/index.php/presidente-maduro-es-nombrado-arquitecto-
¿Para cuando los
Premio Meneante de la Paz
(para tí no que eres un facha)
?
1
K
20
#12
Justiciero_Solitario
#8
hombre según comentan... Hay video.
0
K
10
#15
TooBased
#12
Y el vídeo dice textualmente "
nombrarlo a usted presidente honorario de esta sociedad bolivariana de Venezuela
".
Pero buen invent con eso de "Nobel de la Paz".
2
K
37
#1
Justiciero_Solitario
Chupate esa María Corina!!
2
K
33
#4
Antipalancas21
#1
Y ademas sin tener que viajar camuflado.
1
K
29
#13
Eibi6
#1
y Trump que recibió el FIFA de la Paz{grin}
1
K
19
#2
Pertinax
*
El primer Nobel de Superbigote. Habrá más.
1
K
28
#7
smilo
Lo mismo Trump quiere también uno, se apunta a todos los premios
1
K
22
#11
Connect
Bueno, para Trump se inventaron el Premio FIFA de la Paz y lo aceptó de buen grado. Así que de tontos el mundo está lleno.
1
K
20
#16
emepuntorajoy
#11
Falta Putin y unos cuántos póstumos.
0
K
10
#10
Antipalancas21
Ese se lo han dado a la falsa y nazi Corina
0
K
19
#5
plutanasio
0
K
17
#3
rubencho
Por lo menos no tuvo que ir llorando por los rincones.
1
K
16
#14
rogerillu
Espero que en la gala cantara su versión del temazo de Imagine.
0
K
10
#17
Ysinembargosemueve
La de estupideces que hay que leer, son tan zafias que no dan ni risa.
0
K
6
#6
alcama
Los Premios Caradura
0
K
5
