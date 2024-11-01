edición general
Maduro inventó su propio “Nobel de la Paz” y se lo otorgó a si mismo

Maduro se inventó su propio Premio Nobel de la Paz, el cuál nombró como “Arquitecto de la Paz”, el cuál se otorgó a él mismo por sus labores y trabajos para Venezuela.

EsUnaPreguntaRetórica #8 EsUnaPreguntaRetórica
Según comentan, Maduro se inventó su propio Premio Nobel

Viva el rigor periodístico.
angeloso #9 angeloso *
#8 Parece real, pero vamos, la formula que han elegido parece Gila insinuando.

www.miranda.gob.ve/index.php/presidente-maduro-es-nombrado-arquitecto-

¿Para cuando los Premio Meneante de la Paz (para tí no que eres un facha)?
Justiciero_Solitario #12 Justiciero_Solitario
#8 hombre según comentan... Hay video.
TooBased #15 TooBased
#12 Y el vídeo dice textualmente "nombrarlo a usted presidente honorario de esta sociedad bolivariana de Venezuela".

Pero buen invent con eso de "Nobel de la Paz".
Justiciero_Solitario #1 Justiciero_Solitario
Chupate esa María Corina!! :troll:
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#1 Y ademas sin tener que viajar camuflado. :-D
Eibi6 #13 Eibi6
#1 y Trump que recibió el FIFA de la Paz{grin}
Pertinax #2 Pertinax *
El primer Nobel de Superbigote. Habrá más.
smilo #7 smilo
Lo mismo Trump quiere también uno, se apunta a todos los premios :troll:
Connect #11 Connect
Bueno, para Trump se inventaron el Premio FIFA de la Paz y lo aceptó de buen grado. Así que de tontos el mundo está lleno.
emepuntorajoy #16 emepuntorajoy
#11 Falta Putin y unos cuántos póstumos.
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
Ese se lo han dado a la falsa y nazi Corina
plutanasio #5 plutanasio
xD xD xD xD  media
#3 rubencho
Por lo menos no tuvo que ir llorando por los rincones.
#14 rogerillu
Espero que en la gala cantara su versión del temazo de Imagine.
Ysinembargosemueve #17 Ysinembargosemueve
La de estupideces que hay que leer, son tan zafias que no dan ni risa.
alcama #6 alcama
Los Premios Caradura
