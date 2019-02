Maduro: "Han armado todo esto con el objetivo de apropiarse del petróleo, no quieren elecciones"  

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofrece este viernes una rueda de prensa a medios internacionales desde el Palacio de Miraflores, en Caracas. Al ser consultado sobre la posibilidad de realizar presidenciales, expresó que la oposición "no quiere elecciones, si dijéramos que vamos a elecciones en 30 días, inventarían excusas para no participar". Recordó que en 2017 y durante la ronda de conversaciones entre el Gobierno y la oposición, esta pidió que hubiera adelanto de comicios pero cuando fueron convocados, no se presentaron.