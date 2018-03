Queremos ser amigos de España, me hubiera encantado ser amigo de Mariano Rajoy, me encantaría saludar a Marianito, decirle: Mariano aquí tienes a un amigo, de Mariano a Maduro, dos emes, me gustaría ser amigo de Mariano pero él no quiere porque dice que yo soy un dictador", dijo Maduro en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.