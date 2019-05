El Madrid sin Metro: cien años lejos de una estación  

En el centenario del Metro de Madrid no todos los madrileños sienten tan cerca la celebración. Mientras que el centro de la capital es una tupida red de estaciones atravesadas por líneas de todos los colores, las distancias entre las bocas se alargan en los anillos exteriores. No todos los vecinos tienen una parada próxima. Todos los distritos de Madrid tienen alguna parada de Metro, aunque no todos los barrios tienen uno cerca, y grandes áreas quedan lejos de una estación.