La Comunidad de Madrid va a recurrir ante la Justicia el cierre perimetral autonómico tanto en el Puente de San José como en Semana Santa. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no está de acuerdo con la efectividad de esta medida y sostiene además que el Ministerio de Sanidad no puede imponerla porque no fue acordada por unanimidad en el Consejo Interterterritorial del Sistema Nacional de Salud.