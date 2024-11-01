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Madrid recauda el doble que hace 10 años pese a eliminar todos los impuestos propios

La región ha aumentado un 90% la recaudación pese a renunciar al cobro de 60.000 millones en la última década, unos 6.000 en impuestos propios al año

| etiquetas: impuestos , hacienda , madrid
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9 comentarios
2 0 4 K -14 actualidad
lonnegan #1 lonnegan *
Parasitando al resto de comunidades que si mantienen sus impuestos. Efecto paraiso fiscal.
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ombresaco #3 ombresaco
#1 Eso, y que sea legal que yo, en Villaconejos de Arriba compro en el supermercado, y como ese supermercado es una empresa nacional, factura donde quiere. Lógicamente, va a intentar poner su domicilio fiscal donde más le interese. O que puertos marítimos facturen en Madrid pese a que la actividad no se realiza allí.
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#7 Martillo_de_Herejes
#1 No. Pero tienes todo el derecho del mundo a creértelo, si así lo deseas.
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powernergia #9 powernergia
#7 ¿entonces no hay empresas y personas que trasladan su domicilio fiscal a Madrid para pagar menos impuestos?.

#1
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Dene #2 Dene
Porque es un puto agujero negro
Para cuando la administracion general del estado va a distribuirse por todo el territorio en vez de concentrar el 80% de su personal en una única ciudad?? esta estructura en el siglo XIX era necesaria, pero en el siglo XXI no ,y es fuente de desequilibrios brutales, por no decir que es una ciudad en la que es muy difícil vivir mientras tenemos 300km alrededor de despoblado
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pepel #4 pepel
De donde más recauda es del Gobierno Central.
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sat #5 sat
Hay que ver de quién recauda. No sé si hay por ahí algún estudio al respecto pero me juego la cabeza a que el grueso de esos impuestos los paga la clase media-baja mientras que los ricos cada vez pagan menos en proporción.
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#6 omega7767
un artículo de cuanto mas recauda Madrid que no incluye cuanto recauda Madrid :palm: :-S
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obmultimedia #8 obmultimedia
#6 es un publireportaje
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menéame