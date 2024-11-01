·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13207
clics
¿Es esta la operación mejor sincronizada de 2026?
8827
clics
Estudios revelan el vínculo entre la música y la inteligencia: estos son los géneros asociados a menor rendimiento cognitivo
4703
clics
El fin de la programación como la conocemos
4416
clics
Habla por primera vez Noelia, la joven parapléjica que luchó contra su padre para poder recibir la eutanasia: “Me quedan 4 días porque el 26 me la hacen”
4405
clics
La web más antigua que sigue en funcionamiento
más votadas
369
La Casa Blanca es cuestionada por grandes apuestas hechas minutos antes del importante movimiento militar de Trump [ENG]
325
Una ONG israelí denuncia una "red de campos de tortura" en Israel con miles de palestinos presos
478
Netanyahu declara que la guerra no terminará cuando lo diga Washington sino cuando lo diga Israel [ENG]
485
El tribunal de Estrasburgo da un revés a los ultras Abogados Cristianos y rechaza frenar la eutanasia de la joven Noelia
317
«La reina Isabel se negó a permitir la entrada de funcionarios israelíes en el Palacio de Buckingham»
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
11
clics
Madrid recauda el doble que hace 10 años pese a eliminar todos los impuestos propios
La región ha aumentado un 90% la recaudación pese a renunciar al cobro de 60.000 millones en la última década, unos 6.000 en impuestos propios al año
|
etiquetas
:
impuestos
,
hacienda
,
madrid
2
0
4
K
-14
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
4
K
-14
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
lonnegan
*
Parasitando al resto de comunidades que si mantienen sus impuestos. Efecto paraiso fiscal.
6
K
85
#3
ombresaco
#1
Eso, y que sea legal que yo, en Villaconejos de Arriba compro en el supermercado, y como ese supermercado es una empresa nacional, factura donde quiere. Lógicamente, va a intentar poner su domicilio fiscal donde más le interese. O que puertos marítimos facturen en Madrid pese a que la actividad no se realiza allí.
2
K
43
#7
Martillo_de_Herejes
#1
No. Pero tienes todo el derecho del mundo a creértelo, si así lo deseas.
0
K
7
#9
powernergia
#7
¿entonces no hay empresas y personas que trasladan su domicilio fiscal a Madrid para pagar menos impuestos?.
#1
0
K
12
#2
Dene
Porque es un puto agujero negro
Para cuando la administracion general del estado va a distribuirse por todo el territorio en vez de concentrar el 80% de su personal en una única ciudad?? esta estructura en el siglo XIX era necesaria, pero en el siglo XXI no ,y es fuente de desequilibrios brutales, por no decir que es una ciudad en la que es muy difícil vivir mientras tenemos 300km alrededor de despoblado
2
K
34
#4
pepel
De donde más recauda es del Gobierno Central.
0
K
16
#5
sat
Hay que ver de quién recauda. No sé si hay por ahí algún estudio al respecto pero me juego la cabeza a que el grueso de esos impuestos los paga la clase media-baja mientras que los ricos cada vez pagan menos en proporción.
0
K
11
#6
omega7767
un artículo de cuanto mas recauda Madrid que no incluye cuanto recauda Madrid
0
K
11
#8
obmultimedia
#6
es un publireportaje
0
K
12
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
#1
Para cuando la administracion general del estado va a distribuirse por todo el territorio en vez de concentrar el 80% de su personal en una única ciudad?? esta estructura en el siglo XIX era necesaria, pero en el siglo XXI no ,y es fuente de desequilibrios brutales, por no decir que es una ciudad en la que es muy difícil vivir mientras tenemos 300km alrededor de despoblado