Madrid pone freno a los vehículos sin la pegatina de la DGT

Ya conocemos la fecha a partir de la cual estos vehículos no podrán circular por la capital, sean o no residentes. Además en el 2025 está previsto que ningún vehículo sin etiqueta, sea o no residente, pueda circular por la capital de nuestro país. Este colectivo está compuesto por aquellos vehículos con motores de gasolina anteriores al 2000 y los de motor diésel previos al 2006.