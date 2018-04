El Madrid más castizo (I) – Diario de un VagaMuno

De todos es conocida la frase “un extranjero conoce mejor Madrid que los propios madrileños”. Y si no la conocíais ya la conocéis. Y no le falta razón. Madrid es una ciudad tan grande que mucha gente vive en los nuevos PAU’s o en las periferias. Gente que no sabe cual es la calle Gran Vía, la Castellana o la Puerta de Alcala. Y que reconocen la Puerta del Sol sólo por las campanadas del 31. Y sí. Por desgracia yo era de ellos. Y en cierto modo sigo siéndolo. (En mi defensa he de decir que no es culpa mía sino del ambiente en el que me he cria