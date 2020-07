Madrid frena la mascarilla obligatoria por los controles en Barajas

"Ahora mismo no se impondrá la mascarilla, pero no se descarta si la situación lo requiere", ha avanzado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. El titular sanitario de la Comunidad de Madrid ha sido muy claro: "No puede ser que todo dependa del ojo clínico de unas personas o de la toma de temperatura cuando la mayoría de infectados son asintomáticos". El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez está dispuesto a asumir una de sus exigencias sobre el aeropuerto de Barajas