Madrid, elegida una de las cinco mejores ciudades del mundo

Madrid ha sido reconocida como una de las cinco ciudades más destacadas del planeta del informe World's Best Cities 2026, elaborado por la consultora internacional Resonance junto a la firma de investigación de mercado Ipsos. El estudio, que analiza la percepción global de las grandes urbes a partir de una encuesta realizada a 21.000 personas en 30 países, sitúa a la capital española en el quinto puesto, dos escalones por encima del año pasado.