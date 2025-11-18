Madrid, elegida una de las cinco mejores ciudades del mundo

edición general
Madrid ha sido reconocida como una de las cinco ciudades más destacadas del planeta del informe World's Best Cities 2026, elaborado por la consultora internacional Resonance junto a la firma de investigación de mercado Ipsos. El estudio, que analiza la percepción global de las grandes urbes a partir de una encuesta realizada a 21.000 personas en 30 países, sitúa a la capital española en el quinto puesto, dos escalones por encima del año pasado.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Pues tras conocer bastantes ciudades del mundo, para mí, Madrid no está ni en el top20
5 K 60
antesdarle #3 antesdarle
#1 ya sabemos uno que no participó en la encuesta
0 K 9
RegiVengalil #4 RegiVengalil
#1 porque es una ciudad de fachas??? :-D
2 K -9
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#4 pues mira, ninguna de las críticas o cosas que me gustan van por ahí xD
0 K 20
RegiVengalil #10 RegiVengalil
#9 no conoces ni tu subconsciente.
0 K 6
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso *
#10 te molesta que haga críticas constructivas y diga que no me gusta porque hay ciudades que son mejores en el mundo? Baia Baia xD xD
0 K 20
sotillo #15 sotillo
#1 Incluso en España estaría alejada de ese puesto
0 K 10
mis_cojones_en_bata #7 mis_cojones_en_bata
Adivinad donde tienen inversiones inmobiliarias las hacedoras del "informe" xD
4 K 55
SuperBuker #5 SuperBuker *
Eh, no. Sintiéndolo mucho, hay ciudades europeas que le dan mil vueltas a Madrid.

Otra cosa es qué ciudad se venda mejor o tenga más prestigio.
2 K 27
#11 Pitchford
En Madrid se vive muy bien si no tienes que coger el coche a diario para ir a trabajar, especialmente en trayectos con atasco, o hacerte un viaje muy largo en transporte público.
0 K 20
#2 Borgiano
Me quedo por aquí por las risas y las bilis
0 K 8
oceanon3d #14 oceanon3d
Lo que no analizan es quienes viven bien en Madrid.

Un poquito de por favor.
0 K 8
#13 Gilántropo
Tras el premio FIFA de la paz, ya poco asombra.
0 K 7
#6 mam23
"una de las mejores ciudades" ¿ para quien? ¿para quien no tiene que vivir a diario en ell? ¿ para quien tiene un nivel economico por encima de la media?
0 K 7
SuperBuker #8 SuperBuker
#6 Exacto, no es lo mismo Madrid "con casa puesta" que Madrid "de alquiler". Y ya ni te cuento la diferencia de con o sin coche según necesites moverte fuera de la M-40.
0 K 6

