Madrid desoye a los ganaderos y no permitirá matar lobos

Garrido rechaza finalmente la petición del sector para autorizar la caza en explotaciones privadas. La Comunidad justifica que no pueden "cambiar la ley" con el lobo ibérico, una subespecie protegida. Finalmente, la Comunidad de Madrid no abrirá la veda para permitir el tiro al lobo. El Consejo de Gobierno, reunido este martes en La Cabrera, en plena Sierra Norte, ha resuelto "no permitir" que los ganaderos puedan disparar contra los ejemplares que se cuelen en fincas privadas.