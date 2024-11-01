Madrid denuncia que 116.000 viviendas en desarrollo no tendrán luz según la planificación de red eléctrica del Gobierno

Comunidad de Madrid cifra en 116.804 viviendas las que están en riesgo de quedarse sin red en las áreas de El Cañaveral, Berrocales, Ahijones, Valdecarros y Los Cerros, de la capital. En este sentido, el consejero ha afirmado que “la previsión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debe responder a todas las necesidades de las comunidades autónomas, sin limitar los proyectos estratégicos, para que puedan hacer frente al grave problema de vivienda, al futuro de los jóvenes y a otras necesidades de los ciudadanos”.