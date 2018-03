Madrid, una de las ciudades que más se ha encarecido en el último año

El pódium de las ciudades más caras para vivir en 2018 lo forman Singapur, París y Zúrich, tal y como recoge el informe 'Worldwide Cost of Living 2018', que ha publicado hoy The Economist Intelligence Unit. En este ranking Madrid no aparece hasta la posición número 34. No obstante, la capital de España se ha colado entre las urbes que más puestos han escalado en la clasificación respecto a 2017, un total de diez. Tal y como se ve en este gráfico, Ciudad de México, Santiago y San Petersburgo son las urbes que más se han encarecido.