En Madrid el 60% de las horas extra que se realizan no se pagan

El 28% del coste laboral no pagado que se registra en España y que supera los 11.500 millones de euros se produce en la Comunidad de Madrid. Es la comunidad que registra más horas de prolongación de jornada no retribuida, a mucha distancia de la segunda (Comunidad Valenciana, con 1,6 millones). Una cuarta parte de los 11 millones de horas semanales trabajadas y no pagadas que se hacen en España se realizan en Madrid. Esto es, uno de cada cuatro trabajadores afectados por la extensión no retribuida de jornada reside en Madrid.