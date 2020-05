Mi madre murió por coronavirus y estos días me han servido para pensar sobre la naturaleza del duelo

Mi madre murió el 26 de marzo, probablemente por Covid-19. Los médicos que vinieron a su casa escribieron en el certificado “insuficiencia respiratoria” y en dos días estaba enterrada o mejor dicho puesta bajo tierra, para evitar todo lo que esa palabra significa y que aquí no ha sucedido. Me fue prescrito un período de cuarentena, pues había estado con ella y también tenía síntomas, y me encerré veinte días en mi casa con la sola compañía de su gato. Dos más entre los muchos casos no contabilizados de esta epidemia.