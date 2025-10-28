edición general
Una madre denuncia ante la Policía Nacional acoso escolar a su hijo con TDAH en Alicante

El colegio, de los agustinos, asegura haber puesto en manos de la Fiscalía el caso y se escuda que es la comisaría la que tiene que identificar a los acosadores

| etiquetas: acoso , bulling , alicante
NPCMeneaMePersigue
Pues lo mismo de no molestar a los negocios para hacer dinero aunque vengan inundaciones aquí aplicado

La misma historia, el colegio no hace nada porque ensucia la imagen del colegio y bueno que se suiciden mejor como Sandra peña

Sistema de mierda
NPCMeneaMePersigue
#2 Gran misión en la vida revisar mis ultimos envíos a ver si se han repetido varias noticias

Tengo 20 de karma para quemar, tienes para rato
Pertinax
#3 Otros hacen punto de cruz.
