Una madre denuncia ante la Policía Nacional acoso escolar a su hijo con TDAH en Alicante
El colegio, de los agustinos, asegura haber puesto en manos de la Fiscalía el caso y se escuda que es la comisaría la que tiene que identificar a los acosadores
|
etiquetas
:
acoso
,
bulling
,
alicante
6
2
2
K
74
actualidad
4 comentarios
6
2
2
K
74
actualidad
#1
NPCMeneaMePersigue
Pues lo mismo de no molestar a los negocios para hacer dinero aunque vengan inundaciones aquí aplicado
La misma historia, el colegio no hace nada porque ensucia la imagen del colegio y bueno que se suiciden mejor como Sandra peña
Sistema de mierda
1
K
32
#2
Pertinax
Spam muy spamoso.
www.meneame.net/user/NPCMeneaMePersigue/history
0
K
12
#3
NPCMeneaMePersigue
*
#2
Gran misión en la vida revisar mis ultimos envíos a ver si se han repetido varias noticias
Tengo 20 de karma para quemar, tienes para rato
0
K
20
#4
Pertinax
#3
Otros hacen punto de cruz.
0
K
12
