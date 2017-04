‘Made in Japan Games’ recorrerá España con los mejores videojuegos de estética manga

PlayStation, Bandai y Koch Media unen sus fuerzas. Durante los días 22 y 23 de abril, los visitantes podrán disfrutar de todos los contenidos de la feria además de embarcarse en las aventuras de corte japonés más emocionantes del sector de los videojuegos en el stand de Made in Japan Games, que también contará con algunos de los mejores títulos de PlayStation VR (PS VR), como Farpoint, Until Dawn: Rush of Blood, PlayStation VR Worlds, RIGS Mechanized Combat League o Driveclub VR.