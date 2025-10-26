‘Made in China’: Así copió Occidente la expansión marítima del Imperio mongol de Kublai Kan

ás allá de las porcelanas ricamente ornamentadas, las delicadas y suaves telas de seda o las más exóticas y codiciadas especias provenientes de China, una de las mayores diferencias que había con Europa ya en el siglo XIII es que mientras los simples clavos de hierro fundido eran un bien de lujo en los reinos cristianos debido a una tecnología minera y manufacturera poco eficiente que tenía como resultado una producción reducida, en la China de la dinastía Song se fabricaban ya en masa antes de la era moderna.