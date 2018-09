Macron rechaza los acuerdos comerciales con países fuera del pacto climático de París [ing]

El presidente francés Emmanuel Macron dijo el martes a la Asamblea General de las Naciones Unidas que su país comenzará a condicionar los acuerdos comerciales a la adhesión al pacto climático de París. "Ya no firmaremos acuerdos comerciales con potencias que no respetan el acuerdo de París", dijo a la asamblea. Aunque Macron no mencionó a Estados Unidos, los comentarios fueron vistos como una oportunidad para el país: Estados Unidos es el único país que no forma parte del acuerdo después de que el presidente Trump se retirara en junio de 2017.