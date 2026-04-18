Macron confirma la muerte de un soldado francés en un enfrentamiento con Hezbolá donde otros tres militares fueron heridos

Emmanuel Macron ha confirmado la muerte de un soldado francés en Líbano y ha acusado a Hezbolá. El Sargento Jefe Florian Montorio, integrante del 17º Regimiento de Ingenieros Paracaidistas de Montauban, falleció este viernes en el sur del país tras un ataque dirigido contra la misión de la ONU, FINUL, en la que hay desplegado 700 militares españoles. En el mismo incidente, tres militares franceses resultaron heridos y fueron evacuados.
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Hay un mundo entre "pensar" y "afirmar". Si supiera al 100% que fué Hezbolla lo hubiese dicho al momento, por cierto, cuando es Israel el que los ataca nunca los menciona y siempre habla de un "ente abstracto" que atacó a los soldados de la ONU y pide que no se repita (no sólo Macrón, el resto del lumpen que dirige la UE hace lo mismo)
ref.
x.com/EmmanuelMacron/status/2045471921718845802?s=20
Un ataque que, Francia (que está a punto de sacar una ley para prohibir hablar mal del sionismo) no puede asegurar que no ha sido Israel...
En cualquier caso, queda claro de qué parte está Francia, y no es de la paz, y mucho menos de la justicia.
El del portaaviones mintiendo y los medios cómplices.