Macron confirma la muerte de un soldado francés en un enfrentamiento con Hezbolá donde otros tres militares fueron heridos

Emmanuel Macron ha confirmado la muerte de un soldado francés en Líbano y ha acusado a Hezbolá. El Sargento Jefe Florian Montorio, integrante del 17º Regimiento de Ingenieros Paracaidistas de Montauban, falleció este viernes en el sur del país tras un ataque dirigido contra la misión de la ONU, FINUL, en la que hay desplegado 700 militares españoles. En el mismo incidente, tres militares franceses resultaron heridos y fueron evacuados.