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Macron confirma la muerte de un soldado francés en un enfrentamiento con Hezbolá donde otros tres militares fueron heridos

Emmanuel Macron ha confirmado la muerte de un soldado francés en Líbano y ha acusado a Hezbolá. El Sargento Jefe Florian Montorio, integrante del 17º Regimiento de Ingenieros Paracaidistas de Montauban, falleció este viernes en el sur del país tras un ataque dirigido contra la misión de la ONU, FINUL, en la que hay desplegado 700 militares españoles. En el mismo incidente, tres militares franceses resultaron heridos y fueron evacuados.

| etiquetas: francés , macron , líbano , hezbolá , onu
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5 comentarios
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YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
Mentirosillos los de Infobae, no dice que fuese Hezbolla, dijo que "... todo hace pensar que fué Hezbolla..." y pide a las autoridades del Libano que lo investiguen

Hay un mundo entre "pensar" y "afirmar". Si supiera al 100% que fué Hezbolla lo hubiese dicho al momento, por cierto, cuando es Israel el que los ataca nunca los menciona y siempre habla de un "ente abstracto" que atacó a los soldados de la ONU y pide que no se repita :troll: (no sólo Macrón, el resto del lumpen que dirige la UE hace lo mismo)

ref.
x.com/EmmanuelMacron/status/2045471921718845802?s=20
5 K 87
WcPC #3 WcPC
#1 Creo que el titular más realista sería el siguiente.
Un ataque que, Francia (que está a punto de sacar una ley para prohibir hablar mal del sionismo) no puede asegurar que no ha sido Israel...
:troll:
2 K 49
wata #2 wata
Y por qué y para qué Hezbollah iba a atacar a un contingente francés que llevan años allí y no lo han hecho nunca?
2 K 34
#4 perej
O Francia está apoyando con soladados el genocidio, o no pueden señalar a los culpables porque son sus amigos.
En cualquier caso, queda claro de qué parte está Francia, y no es de la paz, y mucho menos de la justicia.
1 K 31
cocolisto #5 cocolisto
No recuerdo ningún ataque de Hezbola a la ONU y sí muchos de los sionistas.
El del portaaviones mintiendo y los medios cómplices.
1 K 31

menéame