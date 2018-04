Macron anuncia ante Trump que Francia quiere negociar un nuevo acuerdo nuclear con Irán

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado que pretende negociar un nuevo acuerdo nuclear con Irán, alineándose así con el discurso de su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien se ha reunido este martes en la Casa Blanca como parte de una visita oficial. "Durante meses he dicho que no era un acuerdo suficiente, pero que no permitía tener cierto control sobre las actividades nucleares (de Irán) al menos hasta 2025. Por tanto, nos gustaría trabajar a partir de ahora en un nuevo acuerdo con Irán"