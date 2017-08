Macron afirma que el espacio Schengen "no funciona bien" y hay que reformarlo

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, opinó hoy en Bucarest que el espacio Schengen de libre circulación en Europa "no funciona bien" y deseó que se pueda acelerar su reforma en los próximos meses, así como cambiar las normas de asilo y protección de fronteras. "Debo ser sincero, el espacio Shengen no funciona bien y, por supuesto, no podemos alegrarnos de esto", señaló Macron en una comparecencia junto a su homólogo rumano, Klaus Iohannis.