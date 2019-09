Macarena Gómez: "El feminismo radical está continuamente degradando al hombre"

En plena ola por el movimiento MeToo, con constantes gestos y declaraciones en el mundo del cine, todavía hay voces femeninas que se muestran discordantes. Es el caso de Macarena Gómez. La actriz cordobesa afirma que existe un "feminismo radical" que "está continuamente degradando al hombre". La intérprete considera que la falta de representación de mujeres en el cine es "un tema problemático". "Yo creo tanto en la meritocracia que nunca que me he planteado si hay más hombres que mujeres en mi trabajo. No me lo planteo", asegura.